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Bakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüştü
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27 Şubat 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 09:15:00

Bakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'daki temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakan'ımız Hakan Fidan, Meksika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile de görüşmüştü.

Etiketler : dışişleri bakanı hakan fidan meksika marcela guerra castillo görüşme
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