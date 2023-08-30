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30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:11:00

Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı.

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı." ifadelerine yer verildi.

Fidan ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya
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