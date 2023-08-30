Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı Ankara'da ağırladı." ifadelerine yer verildi.
Fidan ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Bakanımız @HakanFidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala'yı #Ankara'da ağırladı.�������� pic.twitter.com/MdwycIC9z3— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 30, 2023
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