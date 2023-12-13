Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i ağırladı." ifadelerine yer verildi.
13 Aralık 2023 Çarşamba 22:33:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 22:33:00
Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Ankara'da görüştü.
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