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15 Eylül 2023 Cuma 22:29:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 22:29:00

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Osmani telefon görüşmesinde, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili konuları ele aldı.

Etiketler : hakan fidan makedonya bajur osmani
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