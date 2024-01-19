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Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü
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19 Ocak 2024 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 18:25:00

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüşerek Dışişleri Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla El-Yahya'yı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı kendisine tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiği Kuveytli mevkidaşı Yahya'yı 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkati çeken Fidan ile Kuveytli mevkidaşı Yahya, görüşme vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

Etiketler : Dışişleri Hakan Fidan Kuveyt
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