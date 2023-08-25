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25 Ağustos 2023 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 23:08:00

Bakan Fidan, Kırım Tatar Türk Toplumu liderleri ile buluştu

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının ve statüsünün güçlendirilmesine ilişkin tüm girişimleri desteklediğini ifade etti.

Fidan, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Başbakan Denis Şmıgal ve mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Kırım Tatar Türk Toplumu
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