VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü
ABD savaş bitsin istemiyor!
Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
İmamoğlu'nun 'metro' yalanı canlı yayında çürütüldü: Projelendirip başladığı bir çalışma yok!
Başkan Erdoğan'ın "Son seçimim" sözlerine Çelik'ten dikkat çeken açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık
12 Mart 2024 Salı 23:53:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 23:53:00

Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler, insani durum ve ataşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani görüşme
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX