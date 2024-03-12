Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler, insani durum ve ataşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.
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