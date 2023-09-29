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29 Eylül 2023 Cuma 13:03:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 13:03:00

Bakan Fidan: Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir

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Dışişleri Bakanı Fidan, "Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Muğla İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir." dedi.

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın özellikle seçimden önce yenilediği dış politika vizyonunu üstün bir koordinasyonla hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

Etiketler : hakan fidan ak parti muğla
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