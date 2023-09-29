Bakan Fidan: Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir
Dışişleri Bakanı Fidan, "Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Muğla İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir." dedi.
Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın özellikle seçimden önce yenilediği dış politika vizyonunu üstün bir koordinasyonla hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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