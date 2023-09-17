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Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi
17 Eylül 2023 Pazar 21:26:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 21:26:00

Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.

BAKANIMIZ @HAKANFİDAN, #BM GENEL KURULU MARJINDA #İRLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANI MİCHEÁL MARTİN'LE #TÜRKEVİ&#39;NDE GÖRÜŞTÜ.

GÖRÜŞMEDE, İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ VE KARŞILIKLI ÜST DÜZEY ZİYARETLER, KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ, KIBRIS MESELESİNE İLİŞKİN SON... PİC.TWİTTER.COM/22TNPXVIEV

&MDASH; T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (@TC_DİSİSLERİ) SEPTEMBER 17, 2023
Etiketler : BAKAN FİDAN İRLANDA TÜRKİYE
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