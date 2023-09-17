Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.
BAKANIMIZ @HAKANFİDAN, #BM GENEL KURULU MARJINDA #İRLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANI MİCHEÁL MARTİN'LE #TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞTÜ.&MDASH; T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (@TC_DİSİSLERİ) SEPTEMBER 17, 2023
GÖRÜŞMEDE, İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ VE KARŞILIKLI ÜST DÜZEY ZİYARETLER, KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ, KIBRIS MESELESİNE İLİŞKİN SON... PİC.TWİTTER.COM/22TNPXVIEV
- Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
- Türkiye'den Libya'ya yardım eli: 2 tam donanımlı acil yardım ambulansı teslim edildi
- Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği: Garibashvili ile Türkevi'nde görüştü
- İHA Komuta Kontrol Merkezi'ne Bakan Yumaklı'dan ziyaret
- İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri 228 düzensiz göçmen yakaladı
- Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi