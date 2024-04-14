Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.
Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.
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