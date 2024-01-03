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Bakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüştü
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03 Ocak 2024 Çarşamba 18:37:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 18:37:00

Bakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Bezrpaş ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : dışişleri bakanı hakan fidan iran yol şehircilik bakanı
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