Bakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Bezrpaş ile bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı." ifadesi kullanıldı.
- Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı
- DMM'den “Suriyelilere anaokulu yapmak için bir lisenin korusuna kıyıldığı" iddiasına yalanlama
- Dışişleri'nden Kirman saldırısına kınama
- Bakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüştü
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
- Başkan Erdoğan'dan İran'a başsağlığı