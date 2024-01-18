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Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
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18 Ocak 2024 Perşembe 16:47:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 16:47:00

Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede, son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini kaydederek, tarafların soğukkanlı hareket ederek bölgenin istikrarını daha fazla riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Etiketler : hakan fidan ırak dışişleri
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