Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede, son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini kaydederek, tarafların soğukkanlı hareket ederek bölgenin istikrarını daha fazla riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini aktardı.