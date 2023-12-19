19 Aralık 2023 Salı 15:26:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 15:26:00
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber
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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'i ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndaki heyetlerarası görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı.
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