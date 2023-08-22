Bakan Fidan, Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak'la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.