Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile Türkevi'nde görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'la Türkevi'nde bir araya geldi.
BM 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile Türkevi'nde görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ele alındı.
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