Bakan Fidan; Hollandalı, İspanyol, İrlandalı ve İtalyan mevkidaşları ile bir araya geldi
Kaynak: AA/İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında geldiği Barselona'da Hollandalı, İspanyol, İrlandalı ve İtalyan mevkidaşları ile başta Filistin-İsrail çatışması bölgesel konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İspanya'da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katılmasının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması başta bölgesel konular ele alındı.
Bakan Fidan ayrıca, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
- Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı
- Adana'da 72 milyon 90 bin makaron ele geçirildi
- Bakan Fidan; Hollandalı, İspanyol, İrlandalı ve İtalyan mevkidaşları ile bir araya geldi
- Dezenformasyon bülteninin 101. sayısı yayımlandı
- İmamoğlu'nun vaatleri 4,5 yılda hayal oldu! Suya yüzde 500, ulaşıma yüzde 476 zam geldi