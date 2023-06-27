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27 Haziran 2023 Salı 18:26:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 18:26:00

Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirme göre, Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan Guterres ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındı.

Etiketler : hakan fidan bm antonio guterres
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