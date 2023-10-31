Bakan Fidan, Gazze'deki insani durumu ele aldı

Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki insani durum ele alındı.

Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler değerlendirildi.