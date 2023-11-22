22 Kasım 2023 Çarşamba 21:15:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 21:15:00
Bakan Fidan: Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı
Bakan Fidan: Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı nüfuz sahibi ülkeler barış için İsrail'e baskı yapmalı.
Bakan Fidan: Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı nüfuz sahibi ülkeler barış için İsrail'e baskı yapmalı.
Detaylar geliyor...
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