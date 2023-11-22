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22 Kasım 2023 Çarşamba 21:15:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 21:15:00

Bakan Fidan: Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı

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Bakan Fidan: Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı nüfuz sahibi ülkeler barış için İsrail'e baskı yapmalı.

Bakan Fidan: Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı nüfuz sahibi ülkeler barış için İsrail'e baskı yapmalı.

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Etiketler : Bakan Fidan ateşkes ateşkes baskısı ateşkes gazze israil filistin
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