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10 Aralık 2023 Pazar 13:01:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 13:01:00

Bakan Fidan: Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan hakları ihlallerine karşı durulması gerektiğine dikkati çekerek "Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin yazılı mesajını paylaştı.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde Türk vatandaşlarının ve tüm insanlık ailesinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladığını belirtti.

Bu yıl bu anlamlı günü bölgede ve tüm dünyada insan hakları ihlallerine karşı durma ve kalıcı barış ile istikrarın tesisi için artan sorumluluk bilinciyle idrak ettiklerini kaydeden Fidan, "Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurmaktadır. Yaşanan dramın şimdiye kadar durdurulamaması, uluslararası sistemin zafiyetini gözler önüne sermektedir." görüşünü paylaştı.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK BU KATLİAMLARIN DURDURULMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Fidan, bu utancı geleceğe taşımamak için Gazze'de sivillere yönelik katliamın durmasının ve kalıcı barışın tesisi yönünde harekete geçilmesinin tüm ülkelerin ortak yükümlülüğü olduğunu vurgulayarak "Türkiye, Filistin halkına yönelik bu katliamların durdurulması, Filistin halkının ihtiyaçlarının giderilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde hayat bulması için uluslararası toplumun insan haysiyetine değer veren, vicdan ve ahlak sahibi tüm üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bugün ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere, özellikle bazı ülkelerde arttığı görülen nefret suçlarına karşı Türkiye'nin duruşunun net ve kararlı olduğunu vurgulayan Fidan, nefret suçlarıyla mücadelede tüm ülkelerin dayanışma içinde bulunmasının ve hiçbir bahaneye sığınmadan somut adımlar atmasının, toplumların barış ortamında bir arada yaşayabilmesi adına son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Fidan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de temelini teşkil eden ortak değerlerin ve insan onurunun gerektiği gibi korunması için tüm ülkelerin ilkeli, tutarlı ve çifte standarttan uzak şekilde tavır almasının elzem olduğunun altını çizdi.

Bu düşüncelerle, değerli Türk milletinin ve insanlık ailesinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladığını belirten Fidan, insan hakları ve insani değerlerin daima öncelikli olduğu adil ve barışçıl dünya düzeninin gerçekleşmesini temenni etti.

Etiketler : hakan fidan 10 aralık dünya insan hakları günü filistin gazze
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