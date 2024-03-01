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01 Mart 2024 Cuma 19:54:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 19:54:00

Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü.

Etiketler : Antalya Diplomasi Forumu Hakan Fidan Ermenistan Bakanı
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