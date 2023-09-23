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23 Eylül 2023 Cumartesi 18:42:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 18:42:00

Bakan Fidan Ermenistan'ı uyardı: Vakit varken bunu iyi değerlendirin

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin New York'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki son operasyonuna ilişkin, "bu operasyon Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Azerbaycan'ın bu son operasyonu Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli.

Türkevi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk dış politikasının geldiği aşamanın vücut bulduğu bir mekâna dönüşmüştür.

BM Genel Kurulu haftası, dışişleri bakanları için de yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı bir haftadır. Biz de bu süre zarfında birçok ikili ve çok taraflı görüşme yaptık.

Birçok görüşmenin ortak odak noktasını bu dönem Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere bölgemizde barış ve güvenliğini yakından ilgilendiren konular teşkil etti

Gelecekte, İslam düşmanlığına, ırkçılığa veya yabancı düşmanlığına yer yok

ABD ile anlaşmazlıklarımızın olduğu bazı konular var. Bunları, ciddi müttefiklik ilişkisi içerisinde ve karşılıklı saygı temelinde ele almaktayız.

18 yıl önce İspanya ile başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişiminin ne kadar yerinde bir adım olduğunu, içinden geçmiş olduğumuz aşırılıklar çağında yeniden görmekteyiz.

Kalıcı bir dönüşüm arifesinde olan dünyamızın, adaletsizliklerin ortadan kalktığı, barışın, adaletin ve vicdanın hakim olduğu bir yer haline gelebilmesi için İslam dünyasının birliğini daha da güçlendirmesi şart.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı uzun zamandan beri görülmemiş seviyelere çıktı. Dolayısıyla Medeniyetler İttifak'ı gibi vizyoner bir girişimin işlevini yitirmeden sürmesi gerekiyor

Türk Devleti Teşkilatı, jeopolitik ve jeoekonomik dengelerin derinden sarsıldığı bu dönemde, uluslararası alandaki rolünü her geçen gün daha da pekiştirmekte.

Türkiye olarak, tüm terör örgütlerine ve bu tür maşalar üzerinden bölgemizde emperyal tasarımlar yapan çevrelere asla alan ve zemin bırakmayacağız.

Etiketler : hakan fidan bm bakan fidan bm
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