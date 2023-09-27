Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü... Bölgesel gelişmeler ele alındı
Kaynak: AA
Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda konuştu.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Mirzoyan ile görüştü.
Görüşmede, güncel, bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
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