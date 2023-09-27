VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'daki Ermenilerin hakları güvence altında
Türkiye Karşıtı Menendez hakim karşısında: Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
TEKNOFEST coşkusu tam gaz sürüyor... Vatandaşlardan etkinliklere yoğun katılım
Bakan Kacır, Başkan Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi: "Gençlerimizin imkanını artırıyoruz"
Biden, AB liderleri ile bir araya gelecek
Suudi Arabistan Büyükelçisinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
27 Eylül 2023 Çarşamba 18:40:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 18:40:00

Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü... Bölgesel gelişmeler ele alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede, güncel, bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.

Etiketler : Hakan Fidan Ermenistan Dışişleri Bölgesel meseleler
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX