Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü... Bölgesel gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede, güncel, bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.