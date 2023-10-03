VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da otobüs faciası. 21 kişi hayatını kaybetti
Hesaplara yatırıldı... Çiftçilere 11,2 milyar liralık destek
Deprem bölgesindeki 4 ilde sanayi alanları kurulacak
Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekiyor
Bakan Göktaş'tan Fransa'nın "başörtüsü yasağı" kararına tepki
Fransa'dan skandal Ermenistan kararı... Askeri sevkiyat sürecek
03 Ekim 2023 Salı 21:27:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 21:27:00

Bakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik temaslarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

Fidan ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldi.

Etiketler : SPOT Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara diplomatik temaslar
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX