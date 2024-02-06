"Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek"

Bakan Fidan: Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, depremin yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybedenle Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.



Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek.



Zor... — Hakan Fidan (@HakanFidan) February 6, 2024

"Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullanan Fidan, zor günde Türkiye'nin yanında olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ettiğini belirtti.