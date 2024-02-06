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06 Şubat 2024 Salı 10:32:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 10:32:00

Bakan Fidan: Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, depremin yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybedenle Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullanan Fidan, zor günde Türkiye'nin yanında olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ettiğini belirtti.

Etiketler : hakan fidan 6 şubat deprem mesaj
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