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06 Kasım 2023 Pazartesi 20:35:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 20:35:00

Bakan Fidan Çekyalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Çekyalı mevkidaşı Lipavsky, telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Fidan, İsrail'in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Çekya
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