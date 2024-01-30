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30 Ocak 2024 Salı 19:13:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 19:13:00

Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli programları kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Etiketler : hakan fidan bulgaristan cumhurbaşkanı rumen radev
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