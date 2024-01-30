30 Ocak 2024 Salı 19:13:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 19:13:00
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli programları kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
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