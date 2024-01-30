VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama
Marmara'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Terör örgütü PKK/YPG'den kaçış: Zorla silah altına alınmamak için sığındılar
İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı
İsveç, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
30 Ocak 2024 Salı 21:59:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 21:59:00

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Denkov ile görüştü

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Başbakan Denkov ile görüştüğü belirtildi.

Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde ise Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü

Etiketler : dışişleri bakanı bulgaristan başbakanı hakan fidan görüşme
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX