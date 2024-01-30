Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Denkov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Başbakan Denkov ile görüştüğü belirtildi.
Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde ise Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü
Bakanımız @HakanFidan, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından kabul edildi.�������� pic.twitter.com/0xG6HnLhvp— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 30, 2024
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