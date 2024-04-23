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Bakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
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23 Nisan 2024 Salı 18:11:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 18:11:00

Bakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. (DHA)

Etiketler : Hakan Fidan Bosna-Hersek görüşme
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