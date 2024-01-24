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Bakan Fidan, BMGK'da Guterres ile görüştü
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24 Ocak 2024 Çarşamba 01:41:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 01:41:00

Bakan Fidan, BMGK'da Guterres ile görüştü

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.

Etiketler : Hakan Fidan Antonio Guterres Stéphane Séjourné
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