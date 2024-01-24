Bakan Fidan, BMGK'da Guterres ile görüştü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısına katılan Bakanımız @HakanFidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 23, 2024
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