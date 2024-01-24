Bakan Fidan, BMGK oturumu sonrası yurda döndü
Kaynak: IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin oturumu vesilesiyle gittiği ABD'nin New York kentinden Ankara'ya döndü.
Dışişleri Bakanı Fidan, iki günlük New York ziyaretinin ilk gününde ikili temaslarda bulunmuştu. Fidan, dün BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı Filistin oturumunda bir konuşma yapmış, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Temaslarını tamamlayan Bakan Fidan, New York'tan bugün saat 11.10'da Ankara'ya döndü.
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