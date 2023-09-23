Bakan Fidan, BM Genel sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, #NewYork'ta #BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 23, 2023
Görüşmede, #Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve #Kıbrıs konusu ele alındı.��������#UNGA78 pic.twitter.com/2huvNvb3Bq
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