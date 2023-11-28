NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Blinken, Fidan ile birkaç hafta önce Ankara'dayken çok iyi görüşmeler yaptıklarını dile getirerek bugün de aynı şekilde iyi bir görüşme yapmayı beklediklerini belirtti.

Blinken, herkesin Gazze'deki kriz üzerine çalıştığına işaret ederek "Gelecek hazirandaki zirveye, (NATO'nun) 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken burada, NATO'da (toplantısında) İsveç'in üyeliği dahil pek çok meselemiz var. Birçok diğer mesele ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırıları var." dedi.

Bu konulardaki perspektiflerini paylaşma fırsatı için minnettar olduğunu belirten Blinken, "Önemli ve çok değerli NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğimiz için de minnettarım." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan da bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'de bulunduklarını kaydederek "Önümüzde çok önemli konular ve hepimizin çok açık ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve işbirliğimize gerçekten değer veriyoruz." diye konuştu.

ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI MARGUS TSAHKNA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüştü.

Yapılan görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ittifakın gündemindeki konular ele alındı.

ARNAVUTLUK AVRUPA VE DIŞİŞLERİ BAKANI İGLİ HASANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığının vurgulandığı görüşmede, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.