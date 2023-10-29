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Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
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29 Ekim 2023 Pazar 23:23:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 23:23:00

Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze'deki son durum ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konuları ele alındı.

Etiketler : bakan fidan abd blinken
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