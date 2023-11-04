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04 Kasım 2023 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:20:00

Bakan Fidan Blinken ile görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşecek.

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Görüşme Blinken ABD
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