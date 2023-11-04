Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşecek.
04 Kasım 2023 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:20:00
Bakan Fidan Blinken ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşecek.
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