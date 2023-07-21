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21 Temmuz 2023 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 16:39:00

Bakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile ailesini İstanbul'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile ailesini İstanbul'da kabul etti.

Etiketler : Hakan fidan Dışişleri Ahmet saıdk Batı Trakya Türkleri
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