Bakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Bakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile ailesini İstanbul'da kabul etti.