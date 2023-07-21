Bakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile ailesini İstanbul'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile ailesini İstanbul'da kabul etti.
Bakanımız @HakanFidan, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile ailesini İstanbul'da kabul etti. pic.twitter.com/kTD0XuP2SJ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 21, 2023
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