24 Ekim 2023 Salı 20:44:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 20:44:00
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
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