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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti
22 Eylül 2023 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 17:44:00

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Kaynak: AA

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti.

Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.

Etiketler : hakan fidan azerbaycan ceyhun bayramov
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