Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bayramov ile Türkevi binasında bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklar görüşmede Karabağ'daki son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
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