VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Dünya Mirası Listesi'ne eklenen alan sayısı 21'e ulaştı
AK Partili Dağ'dan Soyer'e tepki: "Laik atak çıkışlarınız beyhude"
Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Hava sıcaklıkları artacak
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni terör gruplarına uyarı: "Kendinizi feshedin"
Rusya'dan Karabağ açıklaması; üçlü anlaşmalara uyulması gerek
19 Eylül 2023 Salı 18:54:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 18:54:00

Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Fidan New York'ta Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bayramov ile Türkevi binasında bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar görüşmede Karabağ'daki son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Etiketler : HAKAN FİDAN TÜRKİYE AZERBAYCAN
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX