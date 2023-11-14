Bakan Fidan Avustralyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bugün telefonda görüştü.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistinli sivillere yönelik saldırıların arttığı ve gerilimin giderek tırmandığı Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avustralyalı mevkidaşı Wong'a, Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladığı öğrenildi. Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekün hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Avustralyalı mevkidaşına Gazze'deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajları iletmesinin önemini de hatırlattığı kaydedildi.