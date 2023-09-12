Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.