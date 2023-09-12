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Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda görüştü
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12 Eylül 2023 Salı 22:29:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 22:29:00

Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Etiketler : hakan fidan bakan fidan avustralya
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