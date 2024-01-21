Bakan Fidan ABD'ye gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'ta yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a hareket etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin "Filistin" konulu toplantısına katılacak. Fidan'ın ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.
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