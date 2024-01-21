VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurum'dan terörle mücadele mesajı: "PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz"
Bakan Fidan ABD'ye gitti
Başkan yardımcısı dahil 8 kişi tutuklandı! Belediyede ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme
İlk Türk astronot Gezeravcı, merak edilenleri cevapladı
İzmir'de fırtına minareyi yıktı
Gallant, saldırıları genişleteceklerini söyledi
21 Ocak 2024 Pazar 21:33:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 21:33:00

Bakan Fidan ABD'ye gitti

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'ta yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a hareket etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin "Filistin" konulu toplantısına katılacak. Fidan'ın ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX