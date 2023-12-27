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27 Aralık 2023 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 16:53:00

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze ve F-16 satışı

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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede İsveç'in üyelik süreci ve F-16 satışı ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

Görüşmede Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

Etiketler : BAKAN FİDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GÖRÜŞME F-16 GAZZE
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