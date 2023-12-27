Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze ve F-16 satışı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede İsveç'in üyelik süreci ve F-16 satışı ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.
Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.
Görüşmede Kıbrıs konusu da gündeme geldi.
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