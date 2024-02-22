VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz 3,8 ile sallandı
ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilk kez Çinli şirketleri dahil etti
Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e ince 'ayar': "Yapay değil yapan zeka"
Barışa Fransız takozu! Macron bölgede gerilimi tırmandırıyor
22 Şubat 2024 Perşembe 00:40:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 00:40:00

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımları ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ukrayna'daki savaş, NATO'nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.

Etiketler : Hakan Fidan G20 Toplantısı Rio de Janeiro
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX