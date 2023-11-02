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02 Kasım 2023 Perşembe 19:43:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:43:00

Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart

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Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyleyen Bakan Fidan, Avrupa Birliği ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Fidan, " Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi. Bakan Fidan, "AB küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 'AB Genişlemesi ve Reformu' başlığı altında Bakanlar düzeyinde tertiplenen toplantının kapalı oturumunda Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın AB'nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaretle, "Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış" dedi.

AB'YE FİLİSTİN TEPKİSİ

Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin'de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" sözleriyle tepki gösterdi.

Muhataplarını "Gazze'de İsrail'in siviller katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?" sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB'yi küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana'ya geçmek üzere Berlin'den ayrıldığı bilgisi edinildi.

Etiketler : Bakan Fidan Filistin AB çifte standart
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