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14 Eylül 2023 Perşembe 16:07:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 16:07:00

Bakan Fidan, AB Komiseri Varhelyı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Varhelyi yaptıkları görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

Etiketler : HAKAN FİDAN Avrupa Birliği Oliver Varhely BAKAN FİDAN
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