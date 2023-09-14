Bakan Fidan, AB Komiseri Varhelyı ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyı ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Varhelyi yaptıkları görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.
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