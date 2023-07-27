Bakan Fidan, 28 Temmuz'da Macaristan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó'nun daveti üzerine 28 Temmuz tarihinde Macaristan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó'nun davetine icabetle 28 Temmuz 2023 tarihinde Macaristan'ı ziyaret edecektir.

Ziyaret vesilesiyle, stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.