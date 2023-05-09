Bakan Fatih Dönmez, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez, 24 TV'de ekrana gelen 24 Seçim Özel'de Ömer Özkök'un sorularını cevaplıyor...

İşte Bakan Fatih Dönmez'in yaptığı açıklamaların detayları ;

- Mehmetçik'imiz oraları terörden arındırdı ve bize bir alan açtı. Ardından da biz oradaki çalışmalarımıza süratle başladık.

- Brent fiyatında ve standartında petrolümüz var.

TOPLAM REZERV NE KADAR?

Bakan Dönmez, "Çok şey kazandı ama bu tabi dünden bugüne olan bir süreç değil. 2018 yılında biz o bölgede araştırmalarımıza başlamıştık. Çünkü o tarihe kadar da terörle mücadele kapsamında pek güvenli bir şekilde çalışabileceğimiz alanlar değildi. Sağ olsun Mehmetçiklerimiz orayı terörden arındırdı bize bir alan açtı. Ardından biz çalışmalarımıza süratle başladık. İlk önce Şırnak, Cudi, Gabar bölgesinde Esma Çevik kuyularında geçtiğimiz yıl bir keşif açıklamıştık. Üretilebilir 180 milyon varil, brüt 250 milyon varillik bir rezerv. Orası da yine 2021'de ilk kuyuları açmaya başlamıştık 2022 yılında da keşfimizi açıklamıştık. O çalışmadan hemen sonra yine çok yakın bölge Cudi, Gabar'da bir başka bölgeye daha odaklandık. Arkadaşlarımız hem bu Esma çevik kuyularından gelen akışı değerlendirdi hem de coğrafya birbirine yakın olduğu için potansiyel olduğunu değerlendirdiğimiz bir bölge daha vardı, Ekim ayı gibi oraya girme kararı aldık. Ama biz ağır ekipmanla çalışıyoruz hacimli, tır ve kamyonlarla çalışıyoruz. Onun için önce yolu yapmamız lazım. Tabi kış şartları, 2000-2500 rakımda çalışıyoruz. Mart ayı gibi bir imkân bulduk ve tekrardan sondaja başladık, hamdolsun Nisan ayı gibi de sevindirici bir sonuca ulaşmış olduk. Son derece kaliteli bir petrole kavuşmuş olduk. Bizim oradaki tahminlerimiz ilk değerlendirmelere göre yıllık 100 bin varile çıkabilecek bir üretim söz konusu inşallah. Toplam rezerv ilk değerlendirmelere göre brüt 1 milyar varile yakın gözüküyor ama bunun tamamını üretme imkânı yok. Saha 3-4 kuyu daha açtıktan sonra üretilebilir rezervi net anlayabiliriz. Fakat Esma Çevik'te şu anda 8-9. kuyudayız orada üretilebilir rezerv yüzde 60-65'e çıktı. Biz burada da aynı rakamlara ulaşmayı düşünüyoruz ancak bu iki üç kuyu daha açtıktan sonra netlik kazanabilir bu rakam." ifadelerini kullandı.

PETROL İŞLEME MALİYETİ NE KADAR?

Bakan Dönmez, "Bizim aslında Güneydoğu, Batman bölgesi geçmişte ilk petrolü bulduğumuz ürettiğimiz saha. Bugüne kadar hep ağır petrol bulduk, çıkarttık. Hatta çıkartmakta o kadar zorlandık ki farklı teknik ve teknolojileri kullanmak zorunda kaldık. Yıllardır Batman'da petrol üretiriz ağır petrol, dikkat ederseniz hiç akışkanlığı yok. Bunu çıkartmak da oldukça zor. Zaman zaman çeşitli kimyasallarla akışkanlığı artırmaya çalışırız zaman zaman ısıtır akışkanlığı artırmaya çalışırız. Sahanın üretilebilirliği yüzde 2'ler mertebesinde çok az üretiyoruz. Burada kalite PI derecelendirmesine göre 15 ve çok ağır bir petrol. Bu petrolü de biz ağırlıklı olarak Batman'daki rafineride işliyoruz orada da ağır ürün diye tabir ettiğimiz Fueloil gibi ağır ürünler çıkar. Akaryakıt ürünü çıkmaz. Tabi tüm petrolü orada da işleyemiyoruz. Zaman zaman ağır petrol diğer hafif petrolle karıştırılarak onu İskenderun Körfezi'ne Ceyhan'a indiririz. Oradan Kırıkkale rafinerilerine basarız. Tankere yükler İzmir'e İzmit'e göndeririz. Böyle bir süreci var yurt içindeki petrolün işlenme süreci." dedi.

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