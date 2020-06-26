Bakan Fahrettin Koca'dan flaş paylaşım: Virüsün yayılma hızı azaldı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsün yayılma hızına değindi. Koca, paylaşımında, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı. ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" ifadelerini kullandı.
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