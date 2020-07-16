Bakan Fahrettin Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale şansı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 polisin şehit olduğu Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeye giden sağlık ekiplerinin, sonuca müdahale etme şansının olmadığını açıkladı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyetimize bağlı bir keşif uçağı, dün gece, Van-Hakkari görev uçuşu sırasında Artos Dağı’na çarparak düştü. 7 şehidimiz var. Olay yerine görevlendirilen 3 UMKE Ekibimizle 112 Acil Ambulanslarımızın sonuca müdahale etme şansı maalesef olmadı. Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.